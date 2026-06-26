Відбувся новий обмін полоненими, фото: КШППВ

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Відбувся вже 76-й обмін полоненими.

З російської неволі повернулися ще 160 захисників України. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У результаті перемовного процесу визволено 160 українських воїнів, які перебували у неволі з 2022 року, — розповіли у Коордштабі.

Додому повернулися:

військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних сил, Медичних сил, ВМС;

бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ.

Наймолодшому звільненому з полону військовому — 26 років, найстаршому — 66.

Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, — зазначили у Коордштабі.

Серед звільнених:

115 оборонців Маріуполя;

солдати, сержанти та 58 офіцерів.

Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні, — розповіли у Коордштабі.

Зазначається, що загалом за час діяльності Коордштаб повернув з неволі вже 9 тис. 606 військових та цивільних.