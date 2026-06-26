Ракурсhttps://racurs.ua/
Состоялся новый обмен пленными, фото: КШППВ
160 украинцев освобождены из российской неволи в ходе нового обмена (ФОТО)https://racurs.ua/n214672-160-ukraincev-osvobojdeny-iz-rossiyskoy-nevoli-v-hode-novogo-obmena-foto.htmlРакурс
Відбувся вже 76-й обмін полоненими.
З російської неволі повернулися ще 160 захисників України. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У результаті перемовного процесу визволено 160 українських воїнів, які перебували у неволі з 2022 року, — розповіли у Коордштабі.
Додому повернулися:
- військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних сил, Медичних сил, ВМС;
- бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та ДПСУ.
- Наймолодшому звільненому з полону військовому — 26 років, найстаршому — 66.
Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, — зазначили у Коордштабі.
Серед звільнених:
- 115 оборонців Маріуполя;
- солдати, сержанти та 58 офіцерів.
Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні, — розповіли у Коордштабі.
Зазначається, що загалом за час діяльності Коордштаб повернув з неволі вже 9 тис. 606 військових та цивільних.
Висловлюємо щиру вдячність Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння в організації обміну. Дякуємо також усім державним структурам, організаціям і фахівцям, які щодня працюють заради повернення наших громадян додому, — додали у Коордштабі.