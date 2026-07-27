Коордштаб по вопросам обмена пленными заявил об активизации информационных атак против него

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КШППВ заявил об активизации информационных атак против него, фото: ChatGPT
Коордштаб по вопросам обмена пленными заявил об активизации информационных атак против негоhttps://racurs.ua/n215256-koordshtab-po-voprosam-obmena-plennymi-zayavil-ob-aktivizacii-informacionnyh-atak-protiv-nego.htmlРакурс
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявляє про активізацію інформаційних атак проти нього.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 27 липня, прес-службою Коордштабу.
Зазначається, що в інформаційному полі почали з’являтися вкиди про начебто зміни в складі керівництва Коордштабу. У КШППВ наголошують, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності:
Голова Координаційного штабу генерал-лейтенант Олег Іващенко, заступник Андрій Юсов, секретар Координаційного штабу та керівник робочої групи з питань обмінів бригадний генерал Дмитро Усов працюють над поверненням українців з полону та виконують поставлені завдання.
У Коордштабі зазначили, що триває важкий перемовний процес, системна робота з організації наступних обмінів.
Зокрема, проходять щоденні групові та індивідуальні зустрічі з родинами військових та цивільних, аналітики Коордштабу опрацьовують нові дані, працює Особистий кабінет та унікальна інформаційна система, триває міжнародна діяльність та проекти з підтримки родин, так само, як і проєкти серії «Хочу», розраховані на громадян РФ та поповнення обмінного фонду.
Фейкові «новини» та видавання бажаного за дійсне лише доводить, що ми ефективні у своїй діяльності. Координаційний штаб та всі залучені до нашої роботи структури працюють для вас щоденно, щоби знайти та звільнити кожного і кожну з російської неволі, провести реабілітацію та повернути в суспільство, — додали у Коордштабі.