Коордштаб по вопросам обмена пленными заявил об активизации информационных атак против него

КШППВ заявил об активизации информационных атак против него, фото: ChatGPT

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявляє про активізацію інформаційних атак проти нього.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 27 липня, прес-службою Коордштабу.

Зазначається, що в інформаційному полі почали з’являтися вкиди про начебто зміни в складі керівництва Коордштабу. У КШППВ наголошують, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності:

Голова Координаційного штабу генерал-лейтенант Олег Іващенко, заступник Андрій Юсов, секретар Координаційного штабу та керівник робочої групи з питань обмінів бригадний генерал Дмитро Усов працюють над поверненням українців з полону та виконують поставлені завдання.

У Коордштабі зазначили, що триває важкий перемовний процес, системна робота з організації наступних обмінів.

Зокрема, проходять щоденні групові та індивідуальні зустрічі з родинами військових та цивільних, аналітики Коордштабу опрацьовують нові дані, працює Особистий кабінет та унікальна інформаційна система, триває міжнародна діяльність та проекти з підтримки родин, так само, як і проєкти серії «Хочу», розраховані на громадян РФ та поповнення обмінного фонду.