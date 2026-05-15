Во время нового обмена пленными, фото: КШППВ

https://racurs.ua/n213843-sostoyalsya-pervyy-etap-obmena-plennymi-1000-na-1000-koordshtab-foto-video.html

Ракурс

З російської неволі визволено ще 205 українців.

Сьогодні, 15 травня, відбувся перший етап обміну «1000 на 1000» відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, — розповіли у КШППВ.

Зазначається, що майже всі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні чотири роки.

Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя, — зазначили у КШППВ. — Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів «1000 на 1000».

Також серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Окрім солдатів та сержантів, сьогодні вдалося повернути додому понад півсотні офіцерів.

Наймолодшому звільненому захиснику України виповнився 21 рік, найстаршому — 62 роки.

Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати, — додали у КШППВ.

У Коордштабі висловили вдячність США та ОАЕ за важливе посередництво та сприяння у проведенні цього обміну.

Готуються наступні етапи обміну «1000 на 1000».