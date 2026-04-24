Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина и РФ провели новый обмен пленными, фото: Харьковская ОВА

Новый обмен пленными провели Украина и РФ — Зеленский

24 апр 2026, 16:09
999

До України в межах нового обміну з полоненими повертаються 193 українські воїни.

Про це сьогодні. 24 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені, — зазначив він.

Зеленський висловив подяку усім, хто працює заради обмінів:

Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому.

Російські ЗМІ повідомляють, що обміну було проведено у форматі «193 на 193». Посередниками в обміні виступили США та Об'єднані Арабські Емірати.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров