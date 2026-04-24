Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна та РФ провели новий обмін полоненими, фото: Харківська ОВА

Новий обмін полоненими провели Україна та РФ — Зеленський

24 кві 2026, 16:09
До України в межах нового обміну з полоненими повертаються 193 українські воїни.

Про це сьогодні. 24 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені, — зазначив він.

Зеленський висловив подяку усім, хто працює заради обмінів:

Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому.

Російські ЗМІ повідомляють, що обміну було проведено у форматі «193 на 193». Посередниками в обміні виступили США та Об'єднані Арабські Емірати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів