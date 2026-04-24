Ракурс
Під час обміну полоненими 24 квітня, фото: КШППВ

Більшість звільнених під час сьогоднішнього обміну полоненими утримувалися у Чечні — Коордштаб (ФОТО)

24 кві 2026, 16:59
До України сьогодні, 24 квітня, в результаті вже 73-го обміну полоненими з РФ повернулися 193 захисники.

Сьогоднішній захід став продовженням Великоднього обміну та реалізації відповідних домовленостей. Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій, — зазначили у Коордштабі.

Серед визволених військовослужбовців:

  • представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників;
  • бійці ВМС, ТрО, Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту;
  • окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому Захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного Оборонця — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі, — розповіли у Коордштабі.

Зазначається, що усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Їм буде забезпечена реінтеграція до суспільства після тривалої ізоляції.

Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну, — додали у Коордштабі.

