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Ракурс
Состоялся новый обмен пленными, фото: КШППВ

Еще 103 защитника освобождены из российской неволи — состоялся новый обмен пленными (ФОТО)

19 авг 2026, 14:54
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Відбувся перший етап чергового обміну полоненими — з російської неволі визволено 103 військовослужбовці.

Більшість з них мають поранення та тяжкі захворювання. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Серед визволених військовослужбовців представники:

  • ЗСУ;
  • ВМС;
  • ТрО;
  • Національної гвардії;
  • Державної прикордонної служби.

Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, — зазначили у Коордштабі.

Зазначається, що наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого — 59 років.

Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції, — розповіли у КШППВ.

Коордштаб, зокрема, висловлює вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну.

Відбувся новий обмін полоненими, фото: КШППВ

Источник: Ракурс


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