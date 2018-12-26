Вдови загиблих альпіністів піднімуться на Еверест, щоб завершити сходження своїх чоловіків на найвищу гору світу

Вдови загиблих альпіністів піднімуться на Еверест, щоб завершити сходження своїх чоловіків на найвищу гору світуhttps://racurs.ua/ua/n116141-vdovy-zagyblyh-alpinistiv-pidnimutsya-na-everest-schob-zavershyty-shodjennya-svoyih-cholovikiv.htmlRacurs.ua
Вдови загиблих альпіністів із народності шерпа — Фурдікі Шерп та Німа Дома Шерп, піднімуться на Еверест, щоб завершити сходження своїх чоловіків.
Цією акцією вони сподіваються надихнути інших одиноких жінок, повідомляє агентство Reuters.
Шерпи мешкають в Індії, Тибеті та східній частині Непалу поблизу гори Джомолунгма (Еверест). У світі цей народ найбільш відомий завдяки послугам гідів та носильників, які вони надають альпіністам під час сходження на вершини Непалу.
Шерпи відомі в сфері альпінізму своєю витривалістю і досвідом перебування на екстремальних висотах. За однією з теорій, причиною їхньої успішності в альпінізмі є генетична адаптація до життя на великих висотах.
Проте, навіть попри їхній досвід та витривалість, вони також стають жертвами трагічних випадків у горах.
Чоловік Фурдікі Шерп загинув на Джомолунгмі, фіксуючи мотузки для своїх іноземних клієнтів у 2013 році.
Чоловік Німи Доми Шерп загинув у 2014 році внаслідок сходження лавини біля базового табору Джомолунгми на висоті приблизно 5,8−5,9 тис. м у 2014 році. Тоді загинули 16 осіб, переважно шерпи-провідники. Цей інцидент вважався найбільшим за кількістю загиблих на Джомолунгмі альпіністів, доки його не перевершив землетрус на цій горі 2015 року, який забрав життя, за різною інформацією, від 19-ти до 24-х осіб.
«Ми збираємося піднятися на гору, щоб вгамувати наш біль і вшанувати наших чоловіків, досягнувши вершини, яку вони не змогли», — говориться в заяві учасниць сходження.
З моменту першого підкорення вершини Джомолунгми у1953 році на неї піднялися, станом на кінець 2017 року, вже 4 тис. 833 людини. Однак жінок з них тільки близько 500.
«Смерть мого чоловіка — не кінець мого життя, — зазначає 42-річна Фурдікі. — Я здійснюю експедицію, щоб показати, що вдовам під силу навіть такі складні авантюри».
Нагадаємо, у жовтні в Непалі через снігову бурю загинули восьмеро альпіністів, які здійснювали сходження на гору Гурджа Хімал.