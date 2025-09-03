Володимир Путін та Сі Цзіньпін, фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n208873-putin-ta-si-czinpin-u-pekini-obgovoryly-mojlyvist-dojyty-do-150-rokiv-zmi.html

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін перед військовим парадом у Пекіні, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни, обговорювали можливість збільшення тривалості життя за допомогою сучасних технологій.

Уривки їхньої розмови, котра відбулася, коли Сі та Путін (поруч із ними в цей момент перебував північнокорейський диктатор Кім Чен Ин) йшли на трибуну безпосередньо перед початком параду, потрапили на офіційну трансляцію, повідомляє агентство Bloomberg.

На початку уривку чути слова Сі китайською «в наші дні» та «70 років». Потім перекладач Путіна говорить російською:

Раніше люди рідко доживали до 70 років, а сьогодні кажуть, що у 70 років ти все ще дитина.

Після цього чути, як китайський перекладач передає Сі відповідь Путіна на його слова: «Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна постійно пересаджувати, і люди можуть почуватися все молодшими і молодшими і навіть досягти безсмертя».

Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити і до 150 років, — говорить Сі, після чого трансляція переключається на іншу камеру.

Зазначається, що вік і здоров’я викликають занепокоєння у всіх трьох лідерів, і жоден із них не призначає явних наступників:

у 72-річного Сі чинний, вже третій, термін повноважень закінчується у 2028 році і, ймовірно, розпочнеться четвертий. До нього жоден з китайських лідерів не був при владі більше двох термінів;

Путін, якому також 72 роки, змінив конституцію РФ, щоб мати можливість правити Росією більше, ніж передбачені раніше законодавством два президентські терміни. Його чинний п’ятий президентський термін закінчується у 2030 році, але завдяки внесеним у 2020 році змінам до Конституції РФ він має право на шостий — до 2036 року;

41-річний Кім відвіз свою доньку до Пекіна, чим посилив припущення, що він готує її як наступницю.

Джерело: Bloomberg