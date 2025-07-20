У в’єтнамській затоці перекинувся туристичний човен - 37 загиблих

https://racurs.ua/ua/n207936-u-vietnamskiy-zatoci-perekynuvsya-turystychnyy-choven-37-zagyblyh-foto.html

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У в'єтнамській затоці перекинувся туристичний човен: є жертви та зниклі безвісти.

як пише Reuters, інцидент стався в затоці Халонг на півночі країни. Судно Wonder Seas перевозило 53 пасажирів і зазнало аварії через раптовий шторм — погода погіршилася вдень у суботу, 19 липня.

Здебільшого пасажирами були члени вʼєтнамських сімей, які приїхали зі столиці Ханой, пише BBC. Щонайменше 37 людей загинули, 8 з них — діти, ще кількох вважають зниклими безвісти.

Рятувальна операція триває, премʼєр країни Фам Мінь Тінь висловив співчуття родинам жертв. Трагедію розслідуватимуть.

На борту човна, що перекинувся під час раптового шторму в бухті Халонг — об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО та одному з найпопулярніших туристичних напрямків В'єтнаму — було понад 50 людей, в тому числі більше 20 дітей.