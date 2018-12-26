Вдовы погибших альпинистов поднимутся на Эверест, чтобы завершить восхождения своих супругов на самую высокую гору мира

На самую высокую гору мира поднялись около 500 женщин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116141-vdovy-pogibshih-alpinistov-podnimutsya-na-everest-chtoby-zavershit-voshojdeniya-svoih-suprugov.html

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Вдовы погибших альпинистов из народности шерпа — Фурдики Шерп и Нима Дома Шерп, поднимутся на Эверест, чтобы завершить восхождение своих супрогов.

Этой акцией они надеются вдохновить других одиноких женщин, сообщает агентство Reuters.

Шерпы проживают в Индии, Тибете и восточной части Непала вблизи горы Джомолунгма (Эверест). В мире этот народ наиболее известен благодаря услугам гидов и носильщиков, которые они предоставляют альпинистам при восхождении на вершины Непала.

Шерпы известны в сфере альпинизма своей выносливостью и опытом пребывания на экстремальных высотах. По одной из теорий, причиной их успешности в альпинизме является генетическая адаптация к жизни на больших высотах.

Однако, даже несмотря на их опыт и выносливость, они также становятся жертвами трагических случаев в горах.

Муж Фурдики Шерп погиб на Джомолунгме, фиксируя веревки для своих иностранных клиентов в 2013 году.

Муж Нимы Дома Шерп погиб в 2014 году в результате схода лавины возле базового лагеря Джомолунгмы на высоте примерно 5,8−5,9 тыс. м в 2014 году. Тогда погибли 16 человек, преимущественно шерпы-проводники. Этот инцидент считался крупнейшим по числу погибших на Джомолунгме альпинистов, пока его не превзошло землетрясение на этой горе в 2015 году, которое унесло жизни, по разной информации, от 19-ти до 24-х человек.

«Мы собираемся подняться на гору, чтобы успокоить нашу боль и почтить наших супругов, достигнув вершины, которую они не смогли», — говорится в заявлении участников восхождения.

С момента первого покорения вершины Джомолунгмы в 1953 году на нее поднялись, по состоянию на конец 2017 года, уже 4 тыс. 833 человека. Однако женщин из них только около 500.

«Смерть моего мужа — не конец моей жизни, — отмечает 42-летняя Фурдики. — Я осуществляю экспедицию, чтобы показать, что вдовам под силу даже такие сложные авантюры».

Напомним, в октябре в Непале из-за снежной бури погибли восемь альпинистов, совершавших восхождение на гору Гурджа Химал.