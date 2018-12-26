Арест украинских моряков: суд в оккупированном Крыму отклонил все апелляции

Арест украинских моряков / Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n116140-arest-ukrainskih-moryakov-sud-v-okkupirovannom-krymu-otklonil-vse-apellyacii.html

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Сегодня подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрел еще пять апелляционных жалоб на арест украинских моряков. Речь идет о капитане катера «Никополь» Богдане Небылице, капитане второго ранга судна «Бердянск» Денисе Гриценко, капитане буксира «Яны Капу» Олеге Мельничуке, а также матросе катера «Бердянск» Юрии Безъязычном и матросе буксира «Яны Капу» Олеге Семидоцьком.

Так называемый суд отклонил апелляции стороны защиты пятерых моряков ВМС Украины и оставил их за решеткой в московском СИЗО. Таким образом российский суд в Крыму отказал в апелляции всем 24-м украинским военным, захваченным 25 ноября в Керченском заливе, пишут «Крым.Реалии».

25 декабря оккупационный суд полуострова отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мичмана Андрея Шевченко, капитана третьего ранга Владимира Лесного, старшего матроса катера «Никополь» Вячеслава Зинченко, механика буксира «Яны Капу» Сергея Чулибы и сотрудника Службы безопасности Андрея Драча.

Напомним, 25 ноября военные РФ в Керченском заливе атаковали и захватили три корабля ВМС Украины и 24-х военнослужащих. Позже всех украинцев арестовали на два месяца — до 25 января — и тайно перевезли в СИЗО на территории Москвы. Недавно самый молодой из моряков написал письмо домой.