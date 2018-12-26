Арешт українських моряків: суд в окупованому Криму відхилив усі апеляції

Арешт українських моряків / Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n116140-aresht-ukrayinskyh-moryakiv-sud-v-okupovanomu-krymu-vidhylyv-usi-apelyaciyi.html

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Сьогодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму розглянув ще п’ять апеляційних скарг на арешт українських моряків. Йдеться про капітана катера «Нікополь» Богдана Небилицю, капітана другого рангу судна «Бердянськ» Дениса Гриценка, капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, а також матроса катера «Бердянськ» Юрія Без’язичного і матроса буксира «Яни Капу» Олега Семидоцького.

Так званий суд відхилив апеляції сторони захисту п’ятьох моряків ВМС України та залишив їх за ґратами у СІЗО Москви.

Таким чином російський суд в Криму відмовив в апеляції усім 24-м українським військовим, захопленим 25 листопада у Керченській протоці, пишуть «Крим.Реалії».

25 грудня окупаційний суд півострова відмовив у задоволенні апеляційної скарги мічмана Андрія Шевченка, капітана третього рангу Володимира Лісового, старшого матроса з катера «Нікополь» В’ячеслава Зінченка, механіка буксира «Яни Капу» Сергія Чуліби та співробітника Служби безпеки Андрія Драча.

Нагадаємо, 25 листопада військові РФ в Керченській затоці атакували і захопили три кораблі ВМС України і 24-х військовослужбовців. Пізніше всіх українців заарештували на два місяці — до 25 січня — і таємно перевезли в СІЗО на території Москви. Нещодавно наймолодший з моряків написав листа додому.