Під час обміну полоненими, фото: Дмитро Лубінець

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Сьогодні, 23 жовтня, під час третього етапу великого обміну полоненими з російської неволі звільнили 270 військовополонених.

Серед них вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових — 86 засуджених та одного оборонця щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Загалом додому повертаються військові ЗСУ, у тому числі ТрО, НГУ, ДПСУ. Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець «Айдару», — розповів Лубінець.

Він зазначив, що двоє з повернутих сьогодні оборонців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках — тобто вони пробули у полоні вісім та шість років.

Нам вдалося повернути і тяжкохворих та тяжкопоранених військових. По кількох із них, які перебувають у критичному стані, я неодноразово звертався до російської сторони. Усі повернуті були підтверджені в полоні через МКЧХ та з інших джерел, — додав Лубінець.

Наймолодшому звільненому з полону — 24 роки, найстаршому — 63 роки. В одного з повернутих завтра, 24 жовтня, день народження — він відсвяткує 60-річчя вже на рідній землі.