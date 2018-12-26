Рейтинг партій: соціологи дізналися, яка політична сила лідирує в Україні (ІНФОГРАФІКА)

Соцопитування визначило лідера серед політичних партій. Фото: ИА Regnum

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В Україні лідером рейтингу політичних партій є «Батьківщина». Такі результати соцопитування, що проводилося з 16 листопада по 10 грудня серед 40 тис. респондентів з усіх областей України. Соціологи не опитали лише мешканців ОРДЛО та Криму. Про це 26 грудня повідомила прес-служба соцгрупи «Рейтинг».

Стало відомо, що «Батьківщину» підтримують 21,7% тих, хто визначився з вибором партії та має намір голосувати на виборах. Політичну силу «Слуга народу» готові підтримати 12,4% респондентів, а за партію «Блок Петра Порошенка „Солідарність“» можуть проголосувати 9,6% опитаних.

«Опозиційний блок» можуть підтримати 9,5%, «Громадянську позицію» — 7,8%, «Радикальну партію» — 6,5%, УКРОП — 4,6%, партію «Наші» — 4,2%, «Самопоміч» — 4,0%. Рейтинг інших партій складає менше 4%.

При цьому понад третина опитаних або не визначилися з вибором партії або взагалі не мають намірів голосувати на виборах.

Зазначається, що «Батьківщина» лідирує у всіх українських областях, окрім Харківської області та Донбасу. Там більшість підтримує «Опозиційний блок».

Нагадаємо, лідером президентського рейтингу залишається український політик Юлія Тимошенко. Результати соцопитування показали, що на виборах у березні 2019 року лідера «Батьківщини» готові підтримати 20,8% респондентів.