РНБО України запровадила додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб РФ

РНБО підтримала запровадження нових санкцій проти РФ. Фото: ТСН

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На засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 26 грудня, були запроваджені нові антиросійські санкції через агресію РФ проти України в Азовському морі.

Про це повідомляється на персональному сайті секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначається, що рішення щодо додаткових санкцій було ухвалене після обговорення питання «Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Таким чином Рада нацбезпеки підтримала запровадження антиросійських санкцій.

Обмеження торкнуться, зокрема, російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, співробітників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України.

Крім того, санкції ввели щодо осіб, які організували незаконні вибори на окупованих територіях Донбасу. Під обмеження також потраплять військовослужбовці, судді та правоохоронці, які причетні до нападу на групу українських ВМС в Азовському морі.

Нагадаємо, 26 грудня о 14.00 в Україні припинив діяти воєнний стан, який був запроваджений у 10 областях.

Президент України Петро Порошенко заявив, що заходи, які відбувалися під час воєнного стану, дозволили виявити недоліки в обороноздатності України.