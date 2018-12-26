Санкції проти РФ: Порошенко повідомив, кого внесуть до "чорного списку". Фото: LIGA.net

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Нові санкції проти Росії анонсував президент Петро Порошенко під час сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки й оборони.

Україна запровадить санкції проти причетних до агресії в Азовському морі, а також до осіб, які допомагали у проведенні так званих виборів на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, інформує прес-служба глави держави.

Сьогодні на розгляд РНБО було внесено проект рішення щодо застосування санкцій за незаконне Росії військовою технікою, зброєю чи комплектуючими до неї.

проведення виборів в окремих частинах Донецької та Луганської областей та стосовно осіб, причетний до захоплення українських кораблів, затримання моряків та судилища в РФ над ними.

«Значна кількість депутатів Державної думи, у тому числі від фракцій „Єдина Росія“, ЛДПР також вводяться до списку санкцій», — уточнив президент.

Порошенко також додав, що санкції будуть застосовані до підприємств, які забезпечують Збройні сили Росії військовою технікою, зброєю чи комплектуючими до неї.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні президент заявив про припинення воєнного стану, який діяв у десяти областях України з 26 листопада.