Рейтинг Тимошенко і Порошенка: соцопитування показало, хто лідирує по областях (ІНФОГРАФІКА)

Президентський рейтинг / Фото: kordon.org.ua

https://racurs.ua/ua/n116148-reytyng-tymoshenko-i-poroshenka-socopytuvannya-pokazalo-hto-lidyruie-po-oblastyah-infografika.html

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Лідером президентського рейтингу залишається український політик Юлія Тимошенко, яку на виборах у березні готові підтримати 20,8% респондентів, які вже визначилися і мають намір брати участь у голосуванні. Такі результати демонструє соцопитування, що проводилося з 16 листопада по 10 грудня серед 40 тис. респондентів з усіх областей України (за виключенням окупованих територій Донбасу та анексованого Криму), повідомляє прес-служба соцгрупи «Рейтинг».

Друге місце у президентському рейтингу за шоуменом Володимиром Зеленським, якого готові підтримати 13,4% українців, а третє обіймає чинний президент Петро Порошенко (11,1%). За ними йдуть проросійський опозиціонер Юрій Бойко з показником 9,6%, Анатолій Гриценко — 7,8%, Олег Ляшко — 6,6%, Святослав Вакарчук — 4,6%, Євген Мураєв — 4,5% та Олександр Шевченко — 4,2%.

Майже третина респондентів ще не визначилися з вибором кандидата або не планує голосувати на виборах.

Водночас Тимошенко лідирує практично у всіх областях України за виключенням Донецької, Луганської та Харківської областей, де першу сходинку посідає Бойко. 21% респондентів вірять, що на президентських виборах переможе саме вона. Для порівняння у перемозі Порошенка впевнені 12,8%.

Соціологи зазначають, що впродовж року практично незмінним залишився рейтинг Порошенка, Бойка та Ляшка.

Президентський антирейтинг вже традиційно очолює Порошенко. За нього не проголосували б у жодному випадку 50,3% респондентів. За главою держави йдуть Тимошенко, яку категорично не підтримують 26,4% українців, та Ляшко — 21,4%.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що рейтинг Тимошенко становить 21%. Далі йдуть Юрій Бойко — 9%, Олег Ляшко — 8%, Святослав Вакарчук — 6% та Євгеній Мураєв — 5%.