Рейтинг Тимошенко и Порошенко: соцопрос показал, кто лидирует по областям (ИНФОГРАФИКА)

Президентский рейтинг / Фото: kordon.org.ua

https://racurs.ua/n116148-reyting-timoshenko-i-poroshenko-socopros-pokazal-kto-lidiruet-po-oblastyam-infografika.html

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Лидером президентского рейтинга остается украинский политик Юлия Тимошенко, которую на выборах в марте готовы поддержать 20,8% респондентов, уже определившиеся со своим кандидатом. Такие результаты демонстрирует соцопрос, проводившийся с 16 ноября по 10 декабря среди 40 тыс. респондентов из всех областей Украины (за исключением оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма), сообщает пресс-служба соцгруппы «Рейтинг».

Второе место в президентском рейтинге занимает шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 13,4% украинцев, а третье — действующий президент Петр Порошенко (11,1%). За тройкой лидеров следуют пророссийский оппозиционер Юрий Бойко с показателем 9,6%, Анатолий Гриценко — 7,8%, Олег Ляшко — 6,6%, Святослав Вакарчук — 4,6%, Евгений Мураев — 4,5% и Александр Шевченко — 4,2%.

Почти треть респондентов еще не определились с выбором кандидата или не планирует голосовать на выборах.

В то же время Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской областей, где первое место занимает Бойко. 21% респондентов верят, что на президентских выборах победит именно она. Для сравнения в победе Порошенко уверены 12,8%.

Социологи отмечают, что в течение года практически без изменений остался рейтинг Порошенко, Бойко и Ляшко.

Президентский антирейтинг также традиционно возглавляет Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов. За главой государства следуют Тимошенко, которую категорически не поддерживают 26,4% украинцев, и Ляшко — 21,4%.

Напомним, в ноябре сообщалось, что рейтинг Тимошенко составляет 21%. Далее идут Юрий Бойко — 9%, Олег Ляшко — 8%, Святослав Вакарчук — 6% и Евгений Мураев — 5%.