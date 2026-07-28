Дело Юлии Тимошенко: детектив… запрещает выполнять решение суда, заместитель министра юстиции угрожает руководителям экспертных учреждений

https://racurs.ua/n215264-delo-ulii-timoshenko-detektiv-zapreschaet-vypolnyat-reshenie-suda-zamestitel-ministra-usticii.html

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Про ознаки монтажу, технічного втручання і невідповідність цифрових файлів запису, якій ліг в основу обвинувачення, заявила в судовому засіданні Юлія Тимошенко, доповнивши подробицями: «У нас є 4 міжнародні експертизи, які засвідчили спотворення цього запису. Крім того, заступник міністра юстиції Гайченко практично особисто залякує всіх керівників експертних установ, щоб вони не взяли для аналізу та експертизи навіть те ошміття аудіозапису, що надали нам НАБУ і САП замість його оригіналу. Під страхом порушення кримінальних справ, під страхом звільнення він залякує і забороняє взяти у нас на експертизу навіть той шматок запису, що дали НАБУ і САП».

Водночас Юлія Тимошенко висловилася категорично прости закриття кримінальної справи через порушення слідством передбачених КПК строків: «Якщо справу закрити за строками, суд не відповість на головне питання: чому сторона обвинувачення, яка стверджує, що цей запис є автентичним, докладає стільки зусиль, щоб не дозволити стороні захисту перевірити це».

Крім того, в разі закриття справи суд, зокрема, не зможе надати оцінки «спробі поставити постанову детектива вище за судове рішення. Після ухвати слідчого судді ВАКС від 11 березня 2026 про надання захисту доступу до карти пам’яті з можливістю копіювання детектив НАБУ виніс постанову від 20 березня 2026 року, якою фактично заборонив виконати судове рішення у визначений судом спосіб.



Тото детективи створили процесуальну конструкцію, за якою їхня постанова нібито має більшу юридичну силу, ніж ухвала слідчого судді. Йдеться про ухвалу судді Кравчука, який зобов’язав НАБУ надати оригінал аудіозапису.



Вони не виконали рішення суду, а потім з величезними порушеннями звернулися до апеляції, хоча вказане рішення такому оскарженню не підлягає. Апеляційна палата, всупереч КПК, прийняла апеляцію до розгляду. При чому не від НАБУ, а від САП, яка взагалі не була учасником цих процедур, і винесли рішення не давати нам аудіозапис. Всупереч КПК, всупереч рішенню судді першої інстанції».