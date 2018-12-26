Многокилометровые пробки сковали дороги Киева (КАРТА)

Большинство главных магистралей оказались скованы пробками

https://racurs.ua/n116146-mnogokilometrovye-probki-skovali-dorogi-kieva-karta.html

Racurs.ua

В Киеве во второй половине дня 26 декабря большинство главных дорог оказалось сковано автомобильными пробками.

Как свидетельствуют данные сервиса GoggleMaps, по состоянию на 17.00 сильные осложнения движения возникли на Кольцевой дороге и в районе аэропорта «Жуляны». Движение парализовано в направлении Теремков.

Проспект Победы тянулся от Бессарабского рынка до Дворца торжественных событий. Рядом практически парализовано движение по улицам Черновола и Жилянской.

Не лучше ситуация и на остальных дорогах центральной части столицы, на которой красным цветом обозначены почти все улицы. Особо отметим Крещатик и улицу Богдана Хмельницкого.

Относительно мостов, то с левого на правый берег свободно проехать можно разве по Дарницкому. Северным мостом трудно добраться на левый берег столицы, а Южный парализован пробкой в ​​районе развязки возле метро «Выдубичи». На мосту «Метро» тянучка образовалась в сторону центра столицы.

На левом берегу автомобилистам повезло больше: там трудности испытывают водители на улице Строителей и проспекте Мира, а также части Харьковского шоссе на подъезде к Дарницкой площади.

Сегодня и вчера в Киеве снежило. Напомним, что в четверг, 27 декабря синоптики снова обещали в столице снег. Но его прогнозируют только ночью. Днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​прогнозируется такая же температура.