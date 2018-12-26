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Ракурс
Президент РФ Владимир Путин. Фото: flickr.com

Путин заявил, что российская армия первой в мире получила сверхзвуковое оружие (ВИДЕО)

26 дек 2018, 17:08
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Российская армия получила сверхзвуковое оружие — межконтинентальные крылатые ракеты типа «Авангард».

Об этом 26 декабря на заседании в Национальном центре управления обороной заявил президент России Владимир Путин, сообщает «Новая газета».

По словам главы РФ, российские военные успешно испытали сверхзвуковые ракетные комплексы, аналогов которым нет в мире. Он заявил, что Вооруженные силы России первыми получили такое оружие.

«В своем послании я говорил о новых видах российского оружия, в том числе и о сверхзвуковом оружии. Одно из них — это гиперзвуковая система «Авангард», — заявил Путин.

На вооружение Вооруженных сил РФ «Авангард» поступит в 2019 году. В следующем году планируется развернуть первый полк с таким вооружением.

Тем временем Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Авангард».

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о том, что Москва создала новейшее ядерное оружие, которое не имеет аналогов в мире. По словам Путина, новое оружие уже запущено в серийное производство.

Источник: Ракурс


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