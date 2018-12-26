Путін заявив, що російська армія першою у світі отримала надзвукову зброю (ВІДЕО)

Президент РФ Володимир Путін. Фото: flickr.com

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Російська армія отримала надзвукове озброєння — міжконтинентальні крилаті ракети типу «Авангард».

Про це 26 грудня на засіданні у Національному центрі управління обороною заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє «Новая газета».

За словами глави РФ, російські військові успішно випробували надзвукові ракетні комплекси, аналогів яким немає в світі. Він заявив, що Збройні сили Росії першими отримали таку зброю.

«У своєму посланні я говорив про нові види російської зброї, в тому числі й про надзвукову зброю. Одне з них — це гіперзвукова система «Авангард», — заявив Путін.

На озброєння Збройних сил РФ «Авангард» надійде в 2019 році. В наступному році планується розвернути перший полк із таким озброєнням.

Тим часом Міноборони РФ опублікувало відео випробування ракети «Авангард».

Нагадаємо, у грудні президент Росії Володимир Путін зробив гучну заяву про те, що Москва створила новітню ядерну зброю, яка не має аналогів у світі. За словами Путіна, нова зброя вже запущена у серійне виробництво.