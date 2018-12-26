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Ракурс
Суддя збив людину на смерть. Фото: Нова Доба

Суддя на смерть збив людину у Львівській області

26 гру 2018, 16:47
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Суддя на смерть збив 69-річного чоловіка у Миколаївському районі Львівської області. ДТП сталася увечері, 25 грудня.

На неосвітленій частині дороги біля одного з сіл Миколаївського району суддя Львівського апеляційного суду здійснив наїзд на пішохода, повідомляє прес-центр Державного бюро розслідувань.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Згідно з цією статтею, порушника можуть позбавити волі на термін від трьох до восьми років і права керування авто на строк до трьох років.

Зазначимо, що ДТП за участю суддів не є рідкістю. Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві п’яний суддя, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і спровокував ДТП.

Джерело: Ракурс


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