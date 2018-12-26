Суддя на смерть збив людину у Львівській області

Суддя збив людину на смерть. Фото: Нова Доба

https://racurs.ua/ua/n116142-suddya-zbyv-ludynu-na-smert-u-lvivskiy-oblasti.html

Racurs.ua

Суддя на смерть збив 69-річного чоловіка у Миколаївському районі Львівської області. ДТП сталася увечері, 25 грудня.

На неосвітленій частині дороги біля одного з сіл Миколаївського району суддя Львівського апеляційного суду здійснив наїзд на пішохода, повідомляє прес-центр Державного бюро розслідувань.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Згідно з цією статтею, порушника можуть позбавити волі на термін від трьох до восьми років і права керування авто на строк до трьох років.

Зазначимо, що ДТП за участю суддів не є рідкістю. Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві п’яний суддя, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і спровокував ДТП.