Судья насмерть сбил человека во Львовской области

Судья сбил человека насмерть. Фото: Нова Доба

https://racurs.ua/n116142-sudya-sbil-cheloveka-nasmert-vo-lvovskoy-oblasti.html

Racurs.ua

Судья насмерть сбил 69-летнего мужчину в Николаевском районе Львовской области. ДТП произошло вечером, 25 декабря.

На неосвещенной части дороги возле одного из сел Николаевского района судья Львовского апелляционного суда совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Согласно этой статье, нарушителя могут лишить свободы на срок от трех до восьми лет и права вождения на срок до трех лет.

Отметим, что ДТП с участием судей не являются редкостью. Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве пьяный судья, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию.