Владимир Путин отменил запланированную встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Фото:

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Президент РФ Володимир Путін мав плани зустрітися з директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

Зустріч мала відбутися під час візиту американця до Москви, але російський диктатор скасував її. Спочатку для зустрічі з Реткліффом Путін навіть звільнив свій графік, однак, коли йому передали зміст послання американського посадовця, від відмовився від особистої зустрічі. Про це повідомило видання «Агентство» із посиланням на джерело, яке наближене до Кремля.

Зазначається, що очільник американської розвідки їздив до РФ, щоб закликати керівництво країни-агресора припинити війну проти України, з огляду на погіршення військового та економічного становища Росії.

Його послання мало такий вигляд, ніби Зеленський уже стоїть на Поклонній горі й у бінокль розглядає Кремль. Усім зрозуміло, що це не так. Схоже, Реткліфф помилився адресою, — розповіло виданню російське джерело.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня побував у Москві з таємним візитом. Видання The Wall Street Journal поінформувало, що поїздка Реткліффа до Москви могла бути пов’язана з отриманими США розвідданими про підготовку Росії до можливої​​нової мобілізації та дій, спрямованих на перевірку рішучості НАТО.

У Кремлі заявляли, що директор Центрального розвідувального управління США прибув до столиці РФ для контактів між американською та російською спецслужбами.