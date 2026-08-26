Росіяни пояснили візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Фото:

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Росіяни пояснили візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Директор Центрального розвідувального управління США 25 серпня прибув до столиці РФ для контактів між американською та російською спецслужбами. Будь-які нові подробиці у Кремлі відмовилися розкривати. Про це речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі The Washington Post.

Напередодні, в день візиту Реткліффа до Москви, речник Путіна заявляв, що російська влада не поінформована про американський військовий літак, який прибув до московського аеропорту «Внуково». Пєсков тоді запевняв, що московський режим не планує зустрічатися з представниками адміністрації США на цьому тижні.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня побував у Москві з таємним візитом. Військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III 23 серпня вилетів з авіабази «Ендрюс» у штаті Меріленд й вчора приземлився в аеропорту «Внуково». Згодом у Москві помітили кортеж із американськими дипломатичними США. Російська влада не підтверджувала візит очільника Центрального розвідувального управління США.

Видання The Wall Street Journal поінформувало, що поїздка Реткліффа до Москви могла бути пов’язана з отриманими США розвідданими про підготовку Росії до можливої ​​нової мобілізації та дій, спрямованих на перевірку рішучості НАТО.

Також ЗМІ писали, що у Вашингтоні попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави американської розвідки.

Джерело: The Washington Post