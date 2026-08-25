США попросили Україну тимчасово не завдавати ударів по частині території РФ. Фото:

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США попросили Україну тимчасово не завдавати ударів по частині території Російської Федерації.

У Вашингтоні просили припинити атаки на Москву, Санкт-Петербург та північні регіони країни-агресора далекобійними ракетами та безпілотниками у зв’язку з візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа. Запит американської сторони стосувався понеділка, вівторка та середи — 24, 25 та 26 серпня. Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела.

Україна погодилася… Сьогодні ми бачимо, що в Москві приземлився літак C-17 ВПС США, — написав він.

Тим часом видання The Wall Street Journal поінформувало, що поїздка Джона Реткліффа до Москви могла бути пов’язана з отриманими США розвідданими про підготовку Росії до можливої ​​нової мобілізації та дій, спрямованих на перевірку рішучості НАТО.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув до Москви з таємним візитом. Військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III приземлився у 23 серпня з авіабази «Ендрюс» у штаті Меріленд й сьогодні приземлився в аеропорту «Внуково». Згодом у Москві помітили кортеж із американськими дипломатичними США. Російська влада не підтверджувала візит очільника Центрального розвідувального управління США.

Раніше секретар Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих кількох тижнів Америка спробує з’ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та РФ.

Джерела: Financial Times, The Wall Street Journal