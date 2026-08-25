Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви. Фото:

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув до Москви.

Військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III приземлився у Росії. Це повітряне судно прибуло до Риги 23 серпня з авіабази «Ендрюс» у штаті Меріленд. Звідти зазвичай вилітають літаки президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс повідомила, що у літаку, який приземлився в аеропорту «Внуково», перебував директор американського Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф. Згодом у Москві помітили кортеж із дипломатичними номерами США.

Тим часом речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі нібито не володіють інформацією про приліт американського борта. Спікер диктатора наголосив, що не заплановано якихось зустрічей з представниками Білого дому.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали приїхати до України на День Незалежності — 24 серпня. Однак цю поїздку «трохи відклали» через інтенсивні російські ракетні та дронові удари по Києву, які РФ здійснила минулого тижня.

Джерело: CBS News