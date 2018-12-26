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Ракурс
Більшість головних магістралей виявилися скуті заторами

Багатокілометрові затори скували дороги Києва (КАРТА)

26 гру 2018, 17:17
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У Києві в другій половині дня 26 грудня більшість головних магістралей виявилися скуті заторами.

Як свідчать дані сервісу GoggleMaps, станом на 17.00 одні із найсильніших ускладнень руху виникли на Кільцевій дорозі і в районі аеропорта «Жуляни». Рух паралізовано у напрямку до Теремків.

Проспект Перемоги тягнеться від Бессарабського ринку до Палацу урочистих подій. Поруч практично паралізовано рух вулицями Чорновола і Жилянською.

Не краща ситуація і на решті доріг центральної частини столиці, на якій червоним кольором позначено майже усі вулиці. Особливо відзначимо Хрещатик і вулицю Богдана Хмельницького.

Київ зупинився в багатокілометрових заторах, скріншот — GoggleMaps

Щодо мостів, то з лівого на правий берег вільно проїхати можна хіба по Дарницькому. Північним мостом важко дістатися лівого берега столиці, а Південний паралізований затором в районі розв’язки біля метро «Видубичі». На мосту «Метро» тягучка утворилася у бік центру столиці.

На лівому березі автомобілістам пощастило більше: там є труднощі тільки на вулиці Будівельників і проспекті Миру, а також частині Харківського шосе на під’їзді до Дарницької площі.

Центр Києва зупинився в багатокілометрових заторах, скріншот — GoggleMaps

Сьогодні і вчора у Києві сніжило. Нагадаємо, що у четвер, 27 грудня синоптики знову обіцяли у столиці сніг. Але він падатиме тільки вночі. Вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень теж прогнозується від мінус 1° до 1° тепла.

Джерело: Ракурс


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