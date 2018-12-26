Санкции против РФ: Порошенко сообщил, кого внесут в «черный список». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n116147-sankcii-protiv-rf-poroshenko-soobschil-kogo-vnesut-v-chernyy-spisok.html

Racurs.ua

Новые санкции против России анонсировал президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Украина введет санкции в отношении причастных к агрессии в Азовском море, а также лиц, способствовавших проведению так называемых выборов на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, информирует пресс-служба главы государства.

Сегодня на рассмотрение СНБО был внесен проект решения о применении санкций за незаконное проведение выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей и в отношении лиц, которые причастны к захвату украинских кораблей, задержанию моряков и судилищу в РФ над ними.

«Значительное количество депутатов Государственной думы, в том числе от фракций „Единая Россия“, ЛДПР также вводятся в санкционный список», — уточнил президент.

Порошенко также добавил, что санкции будут применены к предприятиям, которые обеспечивают Вооруженные силы России военной техникой, оружием или комплектующими к ней.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня президент заявил о прекращении военного положения, которое действовало в десяти областях Украины с 26 ноября.