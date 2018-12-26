Китай зняв заборону на імпорт м’яса птиці з України

Мясо птиці з України тепер можна продавати в КНР

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Racurs.ua

Китай дозволив імпортувати в країну українські птахопродукти. Про це йдеться у відповіді Держпродспоживслужби на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що найближчим часом розпочнеться процедура узгодження інспекційних і карантинних вимог. Очікується, що незабаром узгодять й процедуру експорту м’яса птиці.

«Ця інформація відповідає дійсності, але в офіційному порядку Держпродспоживслужба ще її не отримала. Йдеться про зняття заборони на імпорт до КНР м’яса птиці та продукції птахівництва», — зазначили у відомстві.

У 2005−2006 роках Україна не могла імпортувати до Китаю м’ясо птиці, оскільки торгівля була заборонена через пташиний грип.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що раніше Україна не здійснювала експорту м’яса птиці до КНР.

Тим часом у відомстві очікують, що в 2019—2020 роках для українських продуктів птахівництва відкриються ринки 24 країн.

Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року заборону на ввезення в Україну російських товарів. Окрім заборони ввезення певних категорій російських товарів, також діятимуть митні ставки на товари з Росії, які до 2015 року ввозились без мита.