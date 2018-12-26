Землетрус на острові Сицилія: кількість постраждалих зросла до 30 осіб (ВІДЕО)

Землетрус сколихнув острів Сицилія.

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Майже три десятки осіб постраждали внаслідок землетрусу на острові Сицилія.

Як повідомило видання Reuters, кількість постраждалих зросла. Люди травмувалися під час руйнування будинків.

Приблизно 10 осіб були госпіталізовані, але травми не були серйозними.

Значно пошкоджені старі будівлі в містах Санта-Венерина і Цафферана-Етнея. Зруйнувалися кілька стародавніх храмів, на момент землетрусу вони були порожні.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,8 стався на італійському острові Сицилія, на якому розташований найактивніший вулкан Європи — Етна. Цей землетрус став найсильнішим із серії підземних поштовхів, спровокованих виверженням Етни. У понеділок фіксувалися поштовхи магнітудою 4,0 та 3,9.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався біля муніципалітету Віагранде. Землетрус викликав паніку серед місцевих жителів, котрі почали вибігати зі своїх будинків.

Крім того, поштовхи відчувалися в розташованому неподалік вулкану місті Катанія.