Землетрясение на острове Сицилия: число пострадавших возросло до 30 человек (ВИДЕО)

Землетрясение всколыхнуло остров Сицилия.

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Почти три десятка человек пострадали в результате землетрясения на острове Сицилия.

Как сообщило издание Reuters, число пострадавших возросло. Люди травмировались во время разрушения домов.

Примерно 10 человек были госпитализированы, но травмы не были серьезными.

Значительно повреждены старые здания в городах Санта-Венерина и Цафферана-Этнея. Разрушились несколько древних храмов, на момент землетрясения они были пустые.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,8 произошло на итальянском острове Сицилия, на котором расположен самый активный вулкан Европы — Этна. Это землетрясение стало самым сильным из серии подземных толчков, спровоцированных извержением Этны. В понедельник фиксировались толчки магнитудой 4,0 и 3,9.

Эпицентр подземных толчков располагался возле муниципалитета Виагранде. Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые начали выбегать из своих домов.

Кроме того, толчки ощущались в расположенном неподалеку вулкана городе Катания.