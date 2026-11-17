У берегов Болгарии затонул танкер со сжиженным природным газом. Фото:

https://racurs.ua/n217479-korabl-gazovoz-zatonul-u-beregov-bolgarii.html

Ракурс

Біля берегів Болгарії затонув ще один корабель — на дно пішов газовоз.

У вівторок, 17 листопада, зник з радарів танкер зі скрапленим природним газом Gas Husky під прапором Ліберії, який рухався з Єгипту до румунського порту Мідія. Танкер затонув приблизно за 50 миль на схід від міста Бяла. Згодом спрацював аварійний радіобуй — судно сигналізувало про затоплення. Танкер затонув приблизно за 50 миль на схід від міста Бяла. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Болгарії.

На пошуки екіпажу залучили Повітряні сили Болгарії. Літаки Су-25 виявили рятувальний пліт із людьми, а до операції долучили вертоліт Cougar.

Як відомо, це вже друге судно, яке затонуло біля узбережжя Болгарії за останні два дні. У понеділок, 16 листопада, там перекинувся суховантаж Betul 8 із вантажем пшениці. Екіпаж судна заявив про атаку двох морських дронів.

Нагадаємо, 13 жовтня біля узбережжя Болгарії три російські безпілотники вдарили по судну Chelsea 3, яке зареєстроване в Одесі й плавало під прапором Мальти. Рятувальники евакуювали усіх 15 членів екіпажу, зокрема сімох українців.

Того ж дня дрони також уразили ще одне судно. Цей корабель затонув. Одного члена екіпажу вдалося врятувати.