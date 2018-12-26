Власти Харькова анонсировали повышение стоимости проезда в метрополитене

В Харькове подорожает проезд в метро. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Харькове подорожает проезд в метрополитене. Ожидать повышения стоимости проезда в подземке харьковчанам стоит в 2019 году.

Как сообщило 26 декабря издание Kharkiv Today, о подорожании сегодня заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По словам мэра, заявку на подорожание проезда в метро подала администрация харьковского метрополитена из-за того, что электроэнергия поднялась в цене.

«К тому же, на забывайте, что мы обновляем подвижной состав в метро», — заявил Кернес.

Городской голова во время общения с представителями СМИ не сообщил, насколько подорожает проезд в подземке. Также Кернес не назвал точную дату подорожания проезда.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины поддержал строительство станций Киевского метрополитена на Виноградарь. Правительство выделило из госбюджета 2,5 млрд грн на продолжение Сырецко-Печерской линии.