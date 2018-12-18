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Ракурс
Кабмин выделил деньги для строительства метро на Виноградарь

Кабмин выделил для строительства метро на Виноградарь в Киеве 2,5 млрд гривен

18 дек 2018, 12:32
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Кабинет министров Украины поддержал строительство станций Киевского метрополитена на жилой массив Виноградарь.

Сегодня правительство выделило из госбюджета 2,5 млрд грн на продолжение Сырецко-Печерской линии, сообщил в Твиттере 18 декабря премьер-министр Владимир Гройсман.

«Правительство принимает решение о выделении 2,5 млрд грн на строительство линии метрополитена от станции „Сырец“ на жилой массив», — сообщил Гройсман.

О продолжении строительства Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена в начале декабря объявил мэр столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета.

Кличко сообщил тогда, что стоимость строительства составит 11 млрд грн. Столица запланировала профинансировать в 2019 году 1,1 млрд грн. Мэр отмечал, что тендер уже состоялся и все необходимые договоры подписаны.

Власти Киева обещали построить метро на Виноградарь еще в 2013 году.

Источник: Ракурс


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