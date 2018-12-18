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Ракурс
Кабмін виділив гроші для будівництва метро на Виноградар

Кабмін виділив для будівництва метро на Виноградар у Києві 2,5 млрд гривень

18 гру 2018, 12:32
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Кабінет міністрів України підтримав будівництво станцій Київського метрополітену на Виноградар.

Сьогодні уряд виділив з держбюджету 2,5 млрд грн на продовження Сирецько-Печерської лінії, повідомив у Твіттер 18 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Уряд ухвалює рішення про виділення 2,5 млрд грн на будівництво лінії метрополітену від станції „Сирець“ на житловий масив», — повідомив Гройсман.

Про продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену на початку грудня оголосив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради.

Кличко повідомив тоді, що вартість будівництва становитиме 11 млрд грн. Столиця запланувала профінансувати у 2019 році 1,1 млрд грн. Мер зазначав, що тендер вже відбувся й всі необхідні договори підписані.

Влада Києва обіцяла побудувати метро на Виноградар ще у 2013 році.

Джерело: Ракурс


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