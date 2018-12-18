Термін «стандарт НАТО» з’явиться у військовому законодавстві України: Рада дала добро

Фото: Термін «стандарт НАТО» з’явиться у військовому законодавстві України / UAinfo

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Верховна Рада у вівторок, 18 грудня, ухвалила за основу законопроект № 8370, який передбачає доповнення законодавства України щодо військових стандартів новими термінами, такими як «стандарт НАТО», «військовий стандарт», «військова стандартизація» та «стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО». Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Законопроектом пропонується надати Міністерству оборони України повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу стандартизації, який здійснюватиме розробку, прийняття та застосування військових стандартів. Йдеться також про зміни, які прийматимуться на основі стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО.

Сьогодні цей законопроект у першому читанні підтримало 236 нардепів.

Нагадаємо, раніше у вівторок Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 9217 щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, які передбачають посилення відповідальності за незаконне носіння військової форми та наругу над могилами українських військових.