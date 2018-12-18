Смерть туристів в горах Марокко: двох жінок знайшли з порізами на шиї

В горах Марокко загинули туристки. Фото: Алтапресс

https://racurs.ua/ua/n115779-smert-turystiv-v-gorah-marokko-dvoh-jinok-znayshly-z-porizamy-na-shyyi.html

Racurs.ua

У Марокко в горах знайшли мертвими двох скандинавських туристок. У обох жінок глибокі порізи на шиї, пише «ВВС Україна» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Марокко.

Тіла туристок виявили біля селища Імліл на гірському хребті Високий Атлас. Це недалеко від гори Тубкаль, яка є найвищою вершиною Північної Африки.

Встановлено, що загиблі туристки є громадянками Данії та Норвегії, але їхні імена поки що не називають. Прес-центр Міністерства внутрішніх справ Марокко стверджує, що вже розпочато розслідування причин їхньої смерті. Версії слідства поки не розголошують.

Нагадаємо, в липні 2018 року в Грузії на горі Тетнульд загинув турист з України. Він та його товариш заблукали і відстали від групи на вершині гори на висоті 4,2 ​​тис. м над рівнем моря. Через складні погодні умови рятувальникам не вдалося вчасно евакуювати двох туристів. Врятували тільки одного чоловіка, а до іншого не могли дістатися кілька днів, внаслідок чого український турист загинув.