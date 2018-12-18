Смерть туристов в горах Марокко: двух женщин нашли с порезами на шее

В горах Марокко погибли туристки. Фото: Алтапресс

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В Марокко в горах нашли мертвыми двух скандинавских туристок. У обеих женщин глубокие порезы на шее, пишет «ВВС Украина» со ссылкой на Министерство внутренних дел Марокко.

Тела туристок обнаружили около поселка Имлил на горном хребте Высокий Атлас. Это недалеко от горы Тубкаль, которая является самой высокой вершиной Северной Африки.

Установлено, что погибшие туристки являются гражданками Дании и Норвегии, но их имена пока не называют. Пресс-центр Министерства внутренних дел Марокко утверждает, что уже начато расследование причин их смерти. Версии следствия пока не разглашают.

Напомним, в июле 2018 года в Грузии на горе Тетнульд погиб турист из Украины. Он и его товарищ заблудились и отстали от группы на вершине горы на высоте 4,2 тыс. м над уровнем моря. Из-за сложных погодных условий спасателям не удалось вовремя эвакуировать двоих туристов. Спасли только одного мужчину, а к другому не могли попасть несколько дней, в результате украинский турист погиб.