Термин «стандарт НАТО» появится в военном законодательстве Украины: Рада дала добро

Фото: Термин «стандарт НАТО» появится в военном законодательстве Украины / UAinfo

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Верховная Рада во вторник, 18 декабря, приняла за основу законопроект № 8370, который предусматривает дополнение законодательства Украины о военных стандартах новыми терминами, такими как «стандарт НАТО», «военный стандарт», «военная стандартизация» и «стандарт в сфере обороны государства- члена НАТО». Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Законопроектом предлагается предоставить Министерству обороны Украины полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определению органа стандартизации, ответственного за разработку, принятие и применение военных стандартов. Речь идет также об изменениях, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны стран-членов НАТО.

Сегодня этот законопроект в первом чтении поддержали 236 нардепов.

Напомним, ранее во вторник Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9217 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, предусматривающих усиление ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательство над могилами украинских военных.