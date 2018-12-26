Влада Харкова анонсувала підвищення вартості проїзду в метрополітені

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У Харкові подорожчає проїзд у метро. Фото: flickr.com
Влада Харкова анонсувала підвищення вартості проїзду в метрополітеніhttps://racurs.ua/ua/n116150-vlada-harkova-anonsuvala-pidvyschennya-vartosti-proyizdu-v-metropoliteni.htmlRacurs.ua
У Харкові подорожчає проїзд у метрополітені. Очікувати підвищення вартості проїзду в підземці харків’янам варто в 2019 році.
Як повідомило 26 грудня видання Kharkiv Today, про подорожчання сьогодні заявив харківський міський голова Геннадій Кернес.
За словами мера, заявку на подорожчання проїзду в метро подала адміністрація харківського метрополітену через те, що електроенергія зросла в ціні.
«До того ж, на забувайте, що ми оновлюємо рухомий склад у метро», — заявив Кернес.
Міський голова під час спілкування із представниками ЗМІ не повідомив, наскільки подорожчає проїзд у підземці. Також Кернес не назвав точну дату подорожчання проїзду.
Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України підтримав будівництво станцій Київського метрополітену на Виноградар. Уряд виділив з держбюджету 2,5 млрд грн на продовження Сирецько-Печерської лінії.