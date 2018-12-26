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Ракурс
У Харкові подорожчає проїзд у метро. Фото: flickr.com

Влада Харкова анонсувала підвищення вартості проїзду в метрополітені

26 гру 2018, 18:08
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У Харкові подорожчає проїзд у метрополітені. Очікувати підвищення вартості проїзду в підземці харків’янам варто в 2019 році.

Як повідомило 26 грудня видання Kharkiv Today, про подорожчання сьогодні заявив харківський міський голова Геннадій Кернес.

За словами мера, заявку на подорожчання проїзду в метро подала адміністрація харківського метрополітену через те, що електроенергія зросла в ціні.

«До того ж, на забувайте, що ми оновлюємо рухомий склад у метро», — заявив Кернес.

Міський голова під час спілкування із представниками ЗМІ не повідомив, наскільки подорожчає проїзд у підземці. Також Кернес не назвав точну дату подорожчання проїзду.

Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України підтримав будівництво станцій Київського метрополітену на Виноградар. Уряд виділив з держбюджету 2,5 млрд грн на продовження Сирецько-Печерської лінії.


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