Головні новини за 26 грудня: припинення дії воєнного стану в Україні та сніговий колапс на дорогах

В Україні завершився воєнний стан. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n116149-golovni-novyny-za-26-grudnya-prypynennya-diyi-voiennogo-stanu-v-ukrayini-ta-snigovyy-kolaps.html

Racurs.ua

У середу, 26 грудня, в Україні припинилася дія воєнного стану у 10 областях. Під час 30-денного терміну воєнного стану Збройні сили провели передислокацію, бойове злагодження, доукомплектацію за рахунок резервів першої черги, а також отримали нове озброєння.

Тим часом в Україні складна погода — снігопади фіксуються у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях. Товщина снігового покрову за добу у цих регіонах досягає від 6 до 60 см. «Укравтодор» сьогодні закрив в’їзд до Полтавської області для всіх видів транспорту.

У міжнародному аеропорту «Львів» через складні погодні умови скасували окремі рейси.

Крім того, станом на ранок сьогоднішнього дня негода залишила знеструмленими понад 500 населених пунктів у 10 областях.

Також сьогодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму розглянув апеляційні скарги на арешт українських моряків — екіпаж катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксира «Яни Капу». Так званий суд відхилив апеляції сторони захисту та залишив моряків за ґратами у СІЗО Москви.