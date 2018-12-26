У міжнародному аеропорту «Львів» через складні погодні умови скасовують рейси

Аеропорт «Львів», фото: facebook.com/LvivAirport

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У міжнародному аеропорту «Львів» у зв’язку зі складними погодними умовами скасували деякі рейси.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-служба компанії.

Так, рейс авіакомпанії Azur Air Ukraine — UTN3231 зі Львова до єгипетського курорту Шарм-Ель-Шейх переноситься на 13.00.

Рейс UTN3232, який прямував з Шарм-Ель-Шейха до Львова, спрямували до київського аеропорту «Бориспіль».

Крім того, було скасовано рейс LOT758 авіакомпанії Lot Polish Airlines (маршрут Львів-Варшава). Літак, який прямував з Варшави до Львова рейсом LOT757, був змушений приземлитися на запасному аеропорту польської столиці.

Нагадаємо, активні снігопади значно ускладнили ситуацію на українських автодорогах. За інформацією «Укравтодору», за добу у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях висота снігового покрову сягнула 60 см. Зокрема, вчора ввечері на межі Черкаської та Полтавської областей у сніговому полоні опинилися понад 300 автомобілів.

Крім того, станом на ранок сьогоднішнього дня негода залишила знеструмленими понад 500 населених пунктів у десять областях.