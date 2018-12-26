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Ракурс
Аэропорт «Львов», фото: facebook.com/LvivAirport

В международном аэропорту «Львов» из-за сложных погодных условий отменяют рейсы

26 дек 2018, 11:58
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В международном аэропорту «Львов» в связи со сложными погодными условиями отменили некоторые рейсы.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-служба компании.

Так, рейс Azur Air Ukraine — UTN3231 из Львова в египетский курорт Шарм-эль-Шейх переносится на 13.00.

Рейс UTN3232, следовавший из Шарм-эль-Шейха во Львов, направили в киевский аэропорт «Борисполь».

Кроме того, был отменен рейс LOT758 авиакомпании Lot Polish Airlines (маршрут Львов-Варшава). Самолет, следовавший из Варшавы во Львов рейсом LOT757, был вынужден приземлиться на запасном аэропорту польской столицы.

Напомним, активные снегопады значительно усложнили ситуацию на украинских автодорогах. По информации «Укравтодора», за сутки в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях высота снежного покрова достигла 60 см. В частности, вчера вечером на границе Черкасской и Полтавской областей в снежном плену оказались более 300 автомобилей.

Кроме того, по состоянию на утро сегодняшнего дня непогода оставила обесточенными более 500 населенных пунктов в десяти областях.

Источник: Ракурс


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