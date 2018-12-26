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В Украине завершилось военное положение. Фото: Народна Правда

Главные новости за 26 декабря: прекращение действия военного положения в Украине и снежный коллапс на дорогах

26 дек 2018, 17:40
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В среду, 26 декабря, в Украине прекратилось действие военного положения в 10 областях. Во время 30-дневного срока военного положения Вооруженные силы провели передислокацию, боевое слаживание, доукомплектацию за счет резервов первой очереди, а также получили новое вооружение.

Тем временем в Украине сложная погода — снегопады фиксируются в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской областях. Толщина снежного покрова за сутки в этих регионах достигает от 6 до 60 см. «Укравтодор» сегодня закрыл въезд в Полтавскую область для всех видов транспорта.

В международном аэропорту «Львов» из-за сложных погодных условий отменили отдельные рейсы.

Кроме того, по состоянию на утро сегодняшнего дня непогода оставила обесточенными более 500 населенных пунктов в 10 областях.

Также сегодня подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционные жалобы на арест украинских моряков — экипаж катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу».Так называемый суд отклонил апелляцию стороны защиты и оставил моряков за решеткой в СИЗО Москвы.

Источник: Ракурс


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