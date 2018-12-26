Китай снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Мясо птицы из Украины теперь можно продавать в КНР

https://racurs.ua/n116152-kitay-snyal-zapret-na-import-myasa-pticy-iz-ukrainy.html

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Китай разрешил импортировать в страну украинские птицепродукты. Об этом говорится в ответе Госпродпотребслужбы на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в ближайшее время начнется процедура согласования инспекционных и карантинных требований. Ожидается, что вскоре согласуют и процедуру экспорта мяса птицы.

«Эта информация соответствует действительности, но в официальном порядке Госпродпотребслужба еще ее не получила. Речь идет о снятии запрета на импорт в КНР мяса птицы и продукции птицеводства», — отметили в ведомстве.

В 2005—2006 годах Украина не могла импортировать в Китай мясо птицы, поскольку торговля была запрещена из-за птичьего гриппа.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что ранее Украина не осуществляла экспорт мяса птицы в КНР.

Тем временем в ведомстве ожидают, что в 2019—2020 годах для украинских продуктов птицеводства откроются рынки 24 стран.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров. Кроме запрета ввоза определенных категорий российских товаров, также будут действовать таможенные ставки на товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины.