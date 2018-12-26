СНБО Украины ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц РФ

СНБО Украины ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц РФhttps://racurs.ua/n116153-snbo-ukrainy-vvel-dopolnitelnye-sankcii-v-otnoshenii-fizicheskih-i-uridicheskih-lic-rf.htmlRacurs.ua
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 26 декабря, были введены новые антироссийские санкции из-за агрессии РФ против Украины в Азовском море.
Об этом сообщается на персональном сайте секретаря СНБО Александра Турчинова.
Отмечается, что решение о дополнительных санкциях было принято после обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Таким образом Совет нацбезопасности поддержал введение антироссийских санкций.
Ограничения коснутся, в частности, российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, сотрудников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.
Кроме того, санкции ввели в отношении лиц, которые организовали незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса. Под ограничение также попадут военнослужащие, судьи и правоохранители, которые причастны к нападению на группу украинских ВМС в Азовском море.
Напомним, 26 декабря в 14.00 в Украине прекратило действовать военное положение, которое ввели в 10 областях.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что меры, которые происходили во время военного положения, позволили выявить недостатки в обороноспособности Украины.