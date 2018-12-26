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Ракурс
СНБО поддержал введение новых санкций против РФ. Фото: ТСН

СНБО Украины ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц РФ

26 дек 2018, 19:43
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На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 26 декабря, были введены новые антироссийские санкции из-за агрессии РФ против Украины в Азовском море.

Об этом сообщается на персональном сайте секретаря СНБО Александра Турчинова.

Отмечается, что решение о дополнительных санкциях было принято после обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Таким образом Совет нацбезопасности поддержал введение антироссийских санкций.

Ограничения коснутся, в частности, российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, сотрудников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

Кроме того, санкции ввели в отношении лиц, которые организовали незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса. Под ограничение также попадут военнослужащие, судьи и правоохранители, которые причастны к нападению на группу украинских ВМС в Азовском море.

Напомним, 26 декабря в 14.00 в Украине прекратило действовать военное положение, которое ввели в 10 областях.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что меры, которые происходили во время военного положения, позволили выявить недостатки в обороноспособности Украины.

Источник: Ракурс


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